Kim Kardashian ressurge para desmentir divórcio

Depois de meses de silêncio, a rainha dos reality shows Kim Kardashian ressurgiu nesta terça-feira nas redes sociais, publicando uma foto com o marido, o rapper Kanye West, e com seus dois filhos. Com 49,3 milhões de seguidores no Twitter e 89,6 milhões no Instagram, Kim também postou um vídeo caseiro da família, para tentar espantar os boatos de divórcio.

Kim e Kanye aparecem bastante carinhosos na gravação, de dois minutos e meio, e que também mostra momentos de intimidade da família, com os filhos North e Saint. A legenda na foto dos quatro publicada no Instagram diz apenas “Família”.

A socialite também aproveitou sua rápida reaparição no Twitter para dizer que estava com saudades dos fãs, e republicou mensagens de seguidores que comemoravam o retorno dela às redes sociais.

A estrela do show Keeping Up With the Kardashians, que também mudou sua foto de perfil em ambas as redes sociais, estava desaparecida do mundo virtual desde outubro, quando foi assaltada a mão armada em Paris.

Nesse período, seu marido teve um quadro de colapso nervoso, que o levou para o hospital, forçando-o a cancelar um turnê. De acordo com o site de celebridades TMZ, o casal voltou hoje para Los Angeles de Oklahoma, onde visitaram o túmulo da mãe de West.

family Uma foto publicada por Kim Kardashian West (@kimkardashian) em Jan 3, 2017 às 10:56 PST

(Com agência France Presse)