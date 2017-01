Kim Kardashian quebra silêncio sobre roubo: ‘Achei que iam atirar’

Kim Kardashian falou pela primeira vez sobre o assalto que sofreu em Paris, em outubro passado, em um vídeo de divulgação do reality show protagonizado por sua família, Keeping Up With the Kardashians. No clipe de 30 segundos, ela aparece falando sobre o assunto a suas irmãs, Khloé e Kourtney. “Eles vão atirar nas minhas costas. Não há saída”, disse, relembrando o momento. “Pensar sobre isso me deixa tão chateada.”

Kim foi amarrada, amordaçada e ameaçada por homens mascarados que invadiram sua suíte em um hotel de Paris. Os homens, armados, levaram as joias da socialite e depois escaparam. Ao que tudo indica, a história completa do assalto deve ser contada na próxima temporada de Keeping Up With the Kardashians, que estreia em março no canal pago E!.

O clipe de divulgação também mostra a reação de Kim ao saber da hospitalização de seu marido, Kanye West, em novembro. “Não me assuste, por favor. O que está acontecendo?”, diz Kim, já abalada. “Acho que ele precisa muito de mim e eu preciso ir para casa.” West foi internado por privação de sono e exaustão e ficou cerca de uma semana no UCLA Medical Center.

Ao mostrar esse trecho no vídeo, o canal E! parece tentar enterrar os rumores de que o casamento de Kim e Kanye está em crise. Após a hospitalização de Kanye, parte da imprensa internacional passou a afirmar que eles não estavam bem um com o outro e que o motivo da internação do rapper havia, sido, na verdade, a crise conjugal. Nesta terça-feira, ao publicar nas redes sociais pela primeira vez desde o assalto, Kim também pareceu querer acabar com os rumores. No Instagram, ela postou uma foto em que aparece com o marido e os dois filhos do casal.