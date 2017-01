Kim Kardashian estará em remake de ‘Onze Homens e um Segredo’

Kim Kardashian e sua irmã Kendall Jenner vão fazer participações especiais no filme Ocean’s Eight, o remake de Onze Homens e Um Segredo protagonizado por mulheres. Segundo o site E! Online, as irmãs gravaram uma cena para o longa nesta segunda-feira, em Nova York. As duas estavam usando vestidos de gala – os rumores dão conta de que a sequência que contará com a participação das Kardashians vai se passar no Met Gala.

Além das irmãs, outros artistas devem fazer participações, como a modelo brasileira Adriana Lima, a editora da revista Vogue Anna Wintour e a atriz Katie Holmes, que confirmou que estará no filme como ela mesma. “Sou fã da franquia. Então, fico feliz por esse novo filme ter tantas mulheres maravilhosas, tantas atrizes maravilhosas. É realmente muito divertido fazer parte dele”, disse Katie ao programa Entertainment Tonight. “Eu faço eu mesma, é só uma participação.”

Nos papéis principais do longa estão confirmadas Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter, a rapper Awkwafina, Mindy Kaling e Sarah Paulson. Gary Ross, conhecido por Jogos Vorazes e A Vida em Preto e Branco (1998), será o responsável pela direção do filme. Na produção, marcará presença Steven Soderbergh, diretor da franquia original.