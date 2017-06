Kim Kardashian e Kanye West contratam barriga de aluguel

Kim Kardashian e Kanye West contrataram uma barriga de aluguel para terem o terceiro filho. Mãe de Saint e North West, Kim foi alertada depois do nascimento do segundo herdeiro de que sofre de uma condição chamada placenta acreta, que pode causar hemorragia e coloca a vida dela em risco no caso de uma nova gravidez.

Segundo o site americano TMZ, o casal fechou contrato com uma agência especializada, que vai receber um valor de 68.850 dólares (cerca de 229.000 reais). A barriga de aluguel receberá 45.000 dólares (cerca de 150.000 reais), em dez parcelas mensais de 4.500 dólares. Se ela tiver gêmeos, receberá 5.000 dólares (16.000 reais) por criança. E, se sofrer algum dano físico durante a gestação, ganhará 4.000 dólares (13.000 reais) extras.

O contrato também restringe a mulher de fazer sexo nas primeiras semanas após a fertilização e nos primeiros meses de gestação. Restrições alimentares, como não comer salmão e só beber um café por dia, também estão listadas no acordo, que prevê que a mulher responsável por carregar o bebê não use saunas ou banheiras quentes, não tinja o cabelo e evite contato com areia de gatos.