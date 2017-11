Kevin Spacey está fora da Netflix

A Netflix decidiu na sexta-feira cortar Kevin Spacey de todas as suas produções, incluindo House of Cards e o filme sobre a vida do escritor americano Gore Vidal, após uma série de acusações de assédio sexual. No início da semana, a empresa já havia suspendido a produção da sexta e última temporada da série sobre política, na qual Spacey é o protagonista Frank Underwood.

O serviço de streaming de vídeos também anunciou que não lançará o filme Gore, que estava em pós-produção e foi produzido por Spacey. Nela, o ator interpreta o escritor falecido Gore Vidal. “A Netflix não se envolverá em mais nenhuma produção de House of Cards que tenha Kevin Spacey”, afirmou a empresa em comunicado no fim da sexta-feira.

Futuro incerto

A saída de Spacey não significa o fim da série, contudo: “Embora continuemos uma investigação sobre as sérias acusações relacionadas ao comportamento de Kevin Spacey no set de House of Cards, ele já foi suspenso com efeito imediato. A MRC, em parceria com a Netflix, continuará avaliando uma continuação criativa para a série durante o hiato”, disse em comunicado a Media Rights Capital, que produz o programa.

Spacey, dono de uma bem-sucedida carreira no cinema, na televisão e no teatro, é mais um dos famosos acusados de má conduta sexual. Seu agente também deixou o ator na quinta-feira e ainda não se sabe quem o representa.

Denúncias

Na semana passada, Spacey se desculpou com o ator Anthony Rapp, que o acusou de tentar seduzi-lo em 1986, quando Rapp tinha apenas 14 anos. A CNN informou na quinta-feira que oito ex-funcionários de House of Cards, que não foram identificados, acusaram Spacey de assédio sexual.

Spacey, como parte de seu pedido de desculpas a Rapp, anunciou que é gay, o que causou revolta na comunidade LGBT e em demais círculos sociais, que o acusaram de desviar o foco das acusações feitas por Rapp.

Os representantes de Spacey disseram na quarta-feira que ele buscou avaliação e tratamento profissionais, sem dar mais detalhes sobre o tipo de terapia.Após anunciar o tratamento, Spacey viu uma série de novas acusações contra ele surgirem por parte do ator mexicano Roberto Cavazos, que trabalhou no teatro de Londres quando Spacey era diretor artístico, de 2004 a 2015, e do produtor norte-americano Tony Montana.

(Com Reuters)