Kevin Spacey começa tratamento para viciados em sexo, diz jornal

Após receber diversas acusações de assédio e abuso sexual, Kevin Spacey deu entrada em uma clínica de reabilitação para viciados em sexo, segundo o tabloide britânico The Daily Mail. Ele teria começado o tratamento neste final de semana no mesmo centro que atende Harvey Weinstein e Tiger Woods, acusados do mesmo crime.

Em uma entrevista ao site BuzzFeed na última semana, o também ator Anthony Rapp afirmou que Spacey o assediou sexualmente quando ele tinha apenas 14 anos de idade. O protagonista de House of Cards, então, usou seu perfil no Twitter para pedir desculpas ao colega, e alegou não se lembrar do incidente. “Foi um comportamento de bêbado profundamente inadequado”, escreveu.

Outros vieram a público depois da declaração de Rapp. Frente às acusações, a Netflix suspendeu a gravação da sexta temporada de House of Cards e também a demissão de Spacey do serviço de streaming.

Ainda de acordo com o jornal, o ator estaria pagando de mensalidade 36.000 dólares (cerca de 118.000 reais) pelo tratamento na clínica, localizada no Arizona. Nota divulgada por um porta-voz de Spacey na semana passada afirmava que o ator estava tirando um tempo para buscar avaliação e tratamento.