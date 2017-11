Kendall Jenner desbanca Gisele como modelo mais bem paga do mundo

Thank you @stellamccartney for my beautiful and sustainable dress, crafted from sustainably sourced viscose from sustainably certified forests in Sweden. Thank you Lívia @ecoage for all that you do to make fashion sustainable. #GreenCarpetChallenge #SustainableFashion #GCFAItalia 🙏🏼✨💃🏼 🌎 Obrigada @stellamccartney pelo meu vestido lindo e sustentável, feito a partir de viscose de origem sustentável de florestas certificadas da Suécia. Obrigada Lívia por tudo que você faz para fazer fashion ser sustentável.

