Katy Perry faz ranking do desempenho de seus ex-namorados na cama

Na véspera do Dia dos Namorados, Katy Perry avaliou a performance de seus ex-namorados na cama, em seu canal do Youtube. O apresentador James Corden e a cantora brincavam de Spill Your Guts or Fill Your Guts, jogo parecido com Verdade ou Desafio no qual os participantes devem escolher entre responder uma pergunta íntima ou comer algo excêntrico, como pé de porco. Caso a cantora não fizesse a lista, ela teria que comer um ovo de cem anos de idade.

O DJ Diplo, com quem ela teve um breve romance em 2014, ficou em último, com a medalha de bronze. Já Orlando Bloom, com quem ela terminou no início deste ano, angariou a segunda posição, atrás de John Mayer, o primeiro colocado. Para amenizar a saia justa, Katy acrescentou que todos são “amantes incríveis”, e que ela iria para cama com qualquer um dos três imediatamente.

O vídeo fez parte de uma transmissão ao vivo que Katy fez durante quatro dias em seu canal no YouTube para promover seu novo disco, Witness. Durante o período, a cantora recebeu algumas celebridades, como Corden e o cozinheiro Gordon Ramsay.