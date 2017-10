Katy Perry faz aparição surpresa em casamento nos EUA

A cantora pop Katy Perry estava na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, com a turnê de shows Witness e aproveitou para fazer uma aparição-surpresa em uma festa de casamento no final de semana, tirando fotos e dançando com os recém-casados. A cerimônia da união de Hayley Rosenblum e Blonie Dudney acontecia no Four Seasons, mesmo hotel onde Katy ficaria hospedada.

“Ela perguntou à noiva e ao noivo se poderia entrar e os dois disseram que sim”, conta uma convidada, Amy Prada. “Todos ficara chocados e felizes”, contou Prada, acrescentando que Perry passou apenas 15 minutos no local — tempo suficiente para dançar com o casal, tirar selfies com os convidados e ganhar repercussão na redes sociais.

Georgie and Katy Perry on the dance floor {Hayley + Blonie} #dudneypickedaroseinbloom #abaweddings #raypropphotography A post shared by Ray Prop (@raypropstudios) on Oct 23, 2017 at 1:30pm PDT

Katy Perry crashed my wedding in St.Louis #dudneypickedaroseinbloom #abawedding #raypropstudios A post shared by Ray Prop (@raypropstudios) on Oct 23, 2017 at 2:02pm PDT