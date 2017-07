Katy Perry chama Gretchen de rainha e lança clipe completo

“Morta, linda”, escreveu em português Katy Perry no Twitter para avisar sobre o lançamento do lyric video da música Swish Swish, clipe estrelado por Gretchen. Ou “rainha Gretchen”, como diz a cantora americana na rede social.

Na produção, a brasileira mostra seu rebolado ao lado de um grupo de seis dançarinos do grupo baiano FitDance em uma quadra de basquete. As filmagens do clipe aconteceram em Salvador, Bahia.

O convite partiu de Katy, que acompanha Gretchen por seu outro reinado: no mundo dos memes. “O convite surgiu, acredito que, por conta dos nossos fãs – os meus e os da Katy – que fizeram ‘memes’ com o meu rosto para ilustrar as músicas, o que fez com que ela me conhecesse e me convidasse para fazer o clipe”, disse a brasileira.

A canção, parceria de Katy com Nicki Minaj, é parte do disco Witness, lançado há três semanas.