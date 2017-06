Katy Perry amadurece e se afasta do pop açucarado em ‘Witness’

O quinto álbum em estúdio de Katy Perry, Witness, foi lançado nesta sexta-feira. Recheado de batidas eletrônicas e músicas dançantes, o disco se afasta do pop açucarado à la Cindy Lauper de Teenage Dream para dar lugar a músicas que seguem o padrão do pop atual — e que, com certeza, disputarão os primeiros lugares nas listas de mais ouvidas mundo afora.

Prova disso é que Katy está menos inocente em seu novo trabalho. Se antes ela cantava que tinha beijado uma garota e gostado, com ar de quem tinha feito algo errado, agora ela abraça a sensualidade. Em Bon Appetít, faixa lançada como single, ela diz: So you want some more/ Well, I’m open 24/ Wanna keep you satisfied (em tradução livre: Então você quer mais/ Bom, eu estou aberta 24 horas / Quero mantê-lo satisfeito). Mas o principal sinal de seu amadurecimento se revela em Power. Antes uma jovem à espera de seu príncipe encantado, agora ela se mostra uma mulher segura de si: I have to break the cycle/ So I can sit first at the dinner table (Eu devo quebrar o ciclo/ Para que eu possa sentar primeiro à mesa de jantar).

Há, também, a ácida resposta de Katy a Taylor Swift, sua rival. O funk Swish Swish é fruto de uma parceria com a rapper Nicki Minaj, que também teve questões com Taylor. “Seu jogo está cansativo/ Você deveria se aposentar/ Você é tão linda quanto

Um cupom de desconto velho e vencido”, canta ela. O hit Chained To The Rhythm, gravado com Skip Marley e eleito pela Billboard uma das 50 melhores canções de 2017 até o momento, também marca presença no álbum.

A velha Katy ainda dá as caras em Witness, mesmo que timidamente. A oitentista Roullete explora a potência vocal da cantora, conhecida por I Kissed a Girl e Firework, mas colocada em segundo plano no novo álbum pelas ferramentas de mixagem. Pendalum e Into Me You See também se destacam por estarem baseadas na voz da americana, não em malabarismos técnicos.

Witness está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer e Apple Music.