Kate Middleton aparece com barriguinha da terceira gravidez

Kate Middleton apareceu nesta terça-feira pela primeira vez com a barriguinha de sua terceira gestação durante um evento em homenagem ao Dia Mundial da Saúde Mental, no Palácio de Buckingham, em Londres. Ao lado do príncipe William e do príncipe Harry, a Duquesa de Cambridge mostrou que a gravidez de cerca de 12 semanas já está visível.

Longe das câmeras desde agosto, Kate sofre de hiperemese gravídica que lhe causa enjoos e vômitos, principalmente pela manhã. Motivo pelo qual perde alguns eventos como aconteceu com o primeiro dia de escola de seu filho, George. Sobre sua condição atual, um assessor confirmou ao site E!Online que ela estava melhorando. “Ela está encantada de estar aqui esta noite.”

Ao discursar no evento, o príncipe William disse que foi Kate quem primeiro percebeu que ambos trabalhavam com a causa da saúde mental. “Ela tinha visto isso como o cerne de questões complicadas da vida adulta, tais como os vícios e as rupturas familiares. Problemas de saúde mental infantis não resolvidos eram muitas vezes parte do problema”, explicou o duque.