Kardashians fecham contrato de US$ 150 mi por reality até 2019

O clã das Kardashians ficou alguns milhões mais rico. As irmãs renovaram o contrato com o canal E! para outras cinco temporadas do reality show Keeping Up With The Kardashians, pela bagatela de 150 milhões de dólares (cerca de 486 milhões de reais).

O montante será dividido entre elas de acordo com o tempo de aparição do programa. As três mais velhas, Kim, Khole e Kourtney devem embolsar, juntas, 60% do cachê, segundo o site TMZ. Kris Jenner, a matriarca, cobrou 15 milhões de dólares por negociar o contrato, e o restante fica para as caçulas da família, Kylie e Kendall Jenner, que, apesar da enorme presença nas redes sociais, não aparecem tanto na série. Os muitos filhos das irmãs Kardashians não ganharão nada por sua aparição.

A 14ª temporada de Keeping Up With The Kardashians estreou no Brasil na última terça-feira, 24, no canal E!. Com a renovação do contrato, a série deve ir ao ar pelo menos até 2019.