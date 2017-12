Neste sábado, o empresário e apresentador Roberto Justus compareceu ao casamento de sua ex-mulher, a atriz e modelo Ticiane Pinheiro, com o jornalista Cesar Tralli. Acompanhado da atual esposa, Ana Paula Siebert, ele soltou o sorriso nas fotos de outros convidados e até publicou uma foto no seu Instagram usando a hashtag #ticiecesarvãocasar. Rafa Justus, a filha de dele com Ticiane, será a daminha de honra.

Veja as fotos do Instagram de Justus e do apresentador Cesar Filho, também convidado.

Esperando o casamento começar.#ticiecesarvãocasar🥂 A post shared by robertoljustus (@robertoljustus) on Dec 2, 2017 at 12:36pm PST