Justin Timberlake pede desculpas por figurino de ‘N Sync

Antes tarde do que nunca. Justin Timberlake pediu desculpas pelo figurino colorido e por vezes lamentável de sua boy band ‘N Sync. Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, o cantor brincou sobre o assunto.

“Combinação de roupa preferida? Foram tantas. Aliás, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para me desculpar. Pois mesmo que pudéssemos dançar muito bem nos anos 1990, havia muitas roupas questionáveis. E acho que nós fomos responsáveis por 90% delas. Então, peço desculpas”, disse.

A banda, que fica completa com Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, durou de 1995 até 2002, quando o quinteto anunciou um hiato que dura até os dias de hoje.

Sobre seu afastamento do grupo, Timberlake afirmou que a carreira com o ‘N Sync era divertida, mas que ele tinha outra visão para o futuro. “Senti que eu me importava mais com música do que outras pessoas do grupo. Então segui meu coração para fazer o tipo de música que queria.”