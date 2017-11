Justin Bieber e Selena Gomez são flagrados juntos, de novo

Selena Gomez esbanjou sorrisos em passeio de bicicleta com o ex-namorado Justin Bieber. O encontro, que ocorreu nesta quarta-feira, é o terceiro registrado pelas câmeras de paparazzi desde que chegou ao fim o namoro da moça com o cantor The Weeknd. Ao final do passeio, Bieber e Selena saíram abraçadinhos, alimentando os boatos de mais uma possível reconciliação.

Entre idas e vindas, os músicos ficaram juntos entre 2011 e 2015. Eles chegaram a trocar farpas no Instagram em 2016, após Bieber anunciar seu namoro com Sophia Richie, filha do cantor Lionel Richie. Na época, o astro pop acusou a ex-namorada de traí-lo com o também cantor Zayn Malik, do One Direction.

Justin e Selena interromperam as provocações no início deste ano, quando a cantora começou a namorar o rapper The Weeknd. O relacionamento de dez meses, no entanto, chegou ao fim recentemente, por “problemas de agenda”. Apesar do término ter sido anunciado apenas na última segunda-feira, o site TMZ afirma que o casal estava distante desde a metade do ano — aliás, teria sido The Weeknd a colocar fim no namoro.

Bieber, dessa vez, é inocente. Uma fonte anônima próxima do canadense e da ex-estrela da Disney contou à revista People que: “Selena e Abel (nome de batismo de The Weeknd) terminaram e voltaram diversas vezes nos últimos meses”. A fonte ainda reforça os problemas do casal em conciliar seus compromissos, e confirma que eles mantém certo contato.

Também nesta semana, a publicação revelou que Bieber estava feliz por Selena estar solteira novamente. “Ele espera reconquistar a confiança dela para que possam voltar a ficar juntos”, disse uma pessoa próxima ao cantor à revista americana.

Nem Bieber, nem Selena, se manisfestaram quanto a possível reconciliação.