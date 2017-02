Justin Bieber é investigado por briga em hotel

Justin Bieber está sendo investigado por causa de uma briga em um hotel de Cleveland que aconteceu em junho passado, segundo o site TMZ. O cantor aparece como suspeito de agredir um rapaz – em um incidente que, inclusive, foi noticiado pelo próprio TMZ na época. No vídeo divulgado pelo site, Bieber aparecia apanhando e dando socos em um desconhecido.

O homem afirmou à polícia que o cantor havia pegado seus óculos escuros. O rapaz, então, tirou uma foto de Bieber com o acessório e o canadense teve um surto de raiva, atacando o outro em seguida até ser impedido por seus seguranças. O desconhecido afirma ter sido levado para o hospital com diversos machucados, incluindo uma concussão.

A vítima conta que demorou para dar queixa porque estava tentando entrar em um acordo com Bieber, mas não conseguiu. O rapaz, porém, parece ser bem maior do que o cantor – no vídeo divulgado pelo TMZ, inclusive, é Bieber que parece apanhar mais.