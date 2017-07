Justin Bieber cancela restante de turnê sem dar explicações

Justin Bieber cancelou o restante da turnê internacional devido a “circunstâncias imprevistas” não especificadas, informaram os organizadores da turnê em um comunicado nesta segunda-feira. O cancelamento irá afetar catorze datas na América do Norte e na Ásia até 10 de outubro.

“Justin ama seus fãs e odeia desapontá-los”, disse a organização. “Ele se sente grato e honrado por ter dividido essa experiência com sua equipe por mais de 150 shows de sucesso pelos seis continentes. Entretanto, após considerar cuidadosamente, ele decidiu que não irá se apresentar em mais nenhuma data.”

Não foram divulgados mais detalhes sobre o cancelamento. O site TMZ afirma que Bieber decidiu cancelar a turnê porque estava “no limite”. O cantor foi fotografado no fim de semana caminhando perto de Los Angeles com uma jovem, e aparentava estar em bom estado de saúde.

O cantor canadense iniciou a turnê de seu álbum Purpose em março de 2016 e fez shows na Europa, África, América do Sul, Austrália e Ásia. No Brasil, ele se apresentou entre março e abril deste ano.

O cancelamento ocorre poucos dias após o cantor ter sido proibido de se apresentar na China devido a seu “mau comportamento”, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de Pequim. Bieber já se envolveu em problemas com a Justiça em diversos países, inclusive no Brasil.

(Com Reuters)