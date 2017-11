Justiça dos EUA acusa iraniano de hackear ‘Game of Thrones’

Um hacker iraniano esteve por trás do ataque ao canal americano HBO, que resultou no roubo do roteiro de um episódio inédito da série Game of Thrones, informou a Justiça americana nesta terça-feira. De acordo com o escritório do procurador federal de Manhattan, Joon Kim, que publicou o documento no qual a acusação se baseia, o hacker se chama Behzad Mesri, vive no Irã e no passado hackeou alvos em nome do Exército iraniano.

Segundo o documento publicado nesta terça-feira, o hacker, cujo apelido é “Skote Vahshat”, roubou conteúdo de servidores da HBO entre maio e agosto de 2017. Também roubou episódios que ainda não tinham ido ao ar das séries Curb Your Enthusiasm, The Deuce, Ballers, Barrye Room 104, segundo a investigação.

O procurador estabeleceu sete acusações contra o suposto hacker, incluindo roubo, fraude informática e tentativa de extorsão. Um porta-voz do procurador disse que o suspeito não estava em poder de autoridades americanas.

O hacker ameaçou publicar 1,5 terabyte de conteúdo da HBO na internet e exigiu um “resgate” de 6 milhões de dólares em bitcoins. O canal não fez o pagamento antes do prazo estabelecido pelo hacker, de 29 de julho, de modo que este começou, no dia seguinte, a vazar os conteúdos online.

A identidade do hacker permanecia desconhecida até agora.