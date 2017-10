Jurado de TV Simon Cowell cai de escada e é hospitalizado

O jurado de televisão Simon Cowell foi internado em Londres depois de ter caído da escada da sua casa na madrugada desta sexta-feira. Cowell, que é conhecido por reality shows como The X Factor e Britain’s Got Talent, teria desmaiado enquanto subia a escada e foi levado ao hospital com um colar cervical em uma maca. As informações são do site americano TMZ.

O jurado teria acordado no meio da noite para beber um copo de leite. Ao voltar para o quarto, desmaiou e sofreu o acidente. Ele foi transportado ao hospital por uma ambulância. O quadro de Cowell é estável. Tomografias e outros exames estão sendo realizados. A sua namorada Lauren Silverman estava em Nova York, mas já embarcou em um voo para Londres.