Junior anuncia o nascimento de Otto, seu filho com Monica Benini

Otto, o filho de Junior Lima e Monica Benini, nasceu neste domingo com 51 centímetros e 3,2 quilos. O casal anunciou a chegada do primogênito pelas redes sociais nesta terça-feira. “Fomos invadidos por uma felicidade e paixão arrebatadoras”, escreveram. O bebê nasceu com “muita saúde, de parto humanizado, em nossa casa, com uma equipe especializada, no ambiente mais amoroso que poderia ser”, contaram.

Ainda sem divulgarem uma imagem do recém-nascido, eles prometeram que em breve os fãs poderão ver a nova carinha. “Ainda é cedo, mas, em breve, assim que nos sentirmos confortáveis, postaremos uma foto para compartilhar com vocês, que torceram tanto por nós. Obrigado pelas energias maravilhosas enviadas por todos que acompanharam esse momento mais lindo das nossas vidas até hoje!”.