Julianne Moore vai interpretar ícone feminista Gloria Steinem

Julianne Moore vai viver a jornalista e escritora feminista Gloria Steinem no cinema, segundo o site Deadline. A atriz, vencedora do Oscar por Para Sempre Alice (2014), protagonizará o longa My Life On The Road (Minha vida na Estrada, em tradução direta), que será dirigido por Julie Taymor (de Frida e Across the Universe).

O roteiro ficará por conta de Sarah Ruhl e se baseará no livro de memórias assinado por Steinem que deu nome ao filme. A escritora passou parte da vida na estrada – seja em viagens familiares na infância ou, já adulta, como ativista e palestrante sobre feminismo e direitos das mulheres.

Steinem, que tem 83 anos atualmente, é uma das fundadoras da revista feminista Ms., criada em 1971. A ativista se tornou conhecida nos Estados Unidos após a publicação de um artigo (After Black Power, Women’s Liberation), em 1969, em que tratava da luta da mulher por direitos iguais.