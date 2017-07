Juliana Paes e Bibi falam sobre novela: ‘crime não vale a pena’

Juliana Paes e a verdadeira Bibi Perigosa se encontraram durante reportagem do Fantástico, exibida neste domingo. A atriz, que interpreta Bibi na novela A Força do Querer, falou sobre as facilidades e dificuldades de ser na ficção alguém que ainda está viva, assistindo aos capítulos, e o que espera para a personagem no final da trama. “Eu torço por uma redenção, mas torço mais ainda para que essa história sirva de exemplo. Que essa personagem dê um recado para as pessoas, que o crime não vale a pena”, diz.

Bibi, que nunca foi presa, garante que se arrepende do tempo em que trabalhou no tráfico de drogas no Rio. “É um caso que não se resume entre cadeia e cemitério. Tem um processo doloroso no meio, que atinge não só o cara que está no crime, mas a mulher dele, os filhos, os pais, os pais da mulher. E talvez ele seja pior que a cadeia”, conta.

A ex-baronesa do pó ainda reforça que a vida no crime não tem nada de glamouroso. “Você não pode ter conta no banco, usar sua identidade, fazer uma viagem. Você não tem vida. É um dinheiro maldito, desde seu cheiro até o fim da história. Pessoas que ganharam dinheiro com o crime não são felizes. Dormir em paz é muito bom.”

A atriz comentou que é um bônus interpretar alguém que tem um livro com detalhes da vida. “Você tem muito mais informações na mão. O ônus é a responsabilidade grande de interpretar uma pessoa que está viva”, diz. Já Bibi celebra o trabalho da atriz. “Eu me identifico o tempo todo. Fico impressionada. Como é que ela sabe que eu ia reagir assim?”

Confira nesse link a entrevista completa.