Juiz determina seis irmãos de Prince como herdeiros do cantor

Um juiz de Minnesota decidiu em sentença assinada nesta sexta-feira que seis irmãos de Prince são os herdeiros de seu patrimônio, um passo-chave na longa batalha pela fortuna deixada pelo músico, morto em 2016. Segundo Kevin Eide, o juiz do condado de Carver, onde Prince morreu repentinamente no ano passado em Paisley Park, os herdeiros da estrela de Purple Rain são sua irmã Tyka Nelson e seus cinco meio-irmãos, Omarr Baker, Alfred Jackson, Sharon Nelson, Norrine Nelson e John R. Nelson.

Em termos práticos, a decisão não concede de imediato o direito sobre a fortuna de Prince — estimada em mais de 300 milhões de dólares — a seus irmãos. Ao contrário, dá início a um processo de um ano em que as pessoas que reivindicam ter relação com Prince podem apelar, mas também podem ser definitivamente excluídas do processo, caso o juiz decida assim. A sentença do juiz irá esclarecer quem terá o controle das canções inéditas de Prince.

A decisão é revelada nove dias depois de uma audiência na qual os irmãos pressionaram por uma resolução e depois de meses de reivindicações de pessoas que dizem ser descendentes de Prince. Entre as alegações recebidas pelo tribunal, estava a de uma mulher que disse ter tido um casamento secreto com Prince em Las Vegas e a de um músico pouco conhecido que alegou que Prince concordou em uma turnê a lhe dar todo o seu patrimônio.

Prince morreu em abril de 2016 depois de uma overdose acidental de fortes analgésicos. O cantor de 57 anos — aparentemente um modelo de saúde que não tinha o hábito de beber, defendia uma dieta vegetariana e demitiu músicos que abusaram das drogas — não deixou testamento e não teve filhos vivos reconhecidos.

