‘Judi Dench é subversiva’, diz diretor de ‘Victoria e Abdul’

Judi Dench se sente mais do que confortável na pele de uma rainha. A britânica ganhou o Oscar de atriz coadjuvante ao interpretar Elizabeth I em Shakespeare Apaixonado (1998), e antes concorreu à estatueta por Sua Majestade, Mrs. Brown (1997), por dar vida à rainha Victoria. Agora, ela retoma o papel de dez anos atrás para o longa Victoria e Abdul – O Confidente da Rainha.

Prevista para estrear em 16 de novembro no Brasil, a produção traz Stephen Frears na direção para narrar a real e inesperada amizade entre Rainha Victoria (Judi Dench) e um de seus criados, o indiano Abdul Karim (Ali Fazal). A relação incomoda a monarquia e leva a rainha, em seus últimos anos, a encarar os críticos.

‘Judi Dench é subversiva. Não consegui imaginar outra pessoa para o papel”, conta Frears, que já tinha trabalhado com Judi em Philomena (2013). Confira no vídeo abaixo os bastidores com depoimentos da atriz e do cineasta, e em seguida o trailer do longa.