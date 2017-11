Jude Law encarna Dumbledore em cartaz de ‘Animais Fantásticos 2’

Em cartaz animado da sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam, o ator Jude Law aparece pela primeira caracterizado como Dumbledore, o futuro diretor de Hogwarts. Na série Harry Potter, o personagem foi interpretado por Richard Harris e Michael Gambon. A produção derivada do universo mágico de J.K. Rowling também ganhou nome oficial. Batizado de Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, o longa chega aos cinemas em 16 de novembro de 2018.

A trama vai se passar poucos meses depois de Animais Fantásticos. Grindelwald (Johnny Depp) — à direita no cartaz — vai escapar do Congresso Mágico dos Estados Unidos (Macusa), e começará a reunir seguidores simpáticos à subordinação dos não mágicos à população bruxa, uma versão leve dos Comensais da Morte de Lorde Voldemort. “O único capaz de parar Grindelwald será aquele que um dia ele chamou de amigo, Alvo Dumbledore. No entanto, ele precisará da ajuda do bruxo que uma vez já derrotou o inimigo, seu antigo aluno Newt Scamander”, diz a Warner Bros. Segundo a distribuidora, a história caminhará de Nova York para Londres e depois Paris.

As novidades foram divulgadas no perfil do filme no Twitter, nesta quinta-feira, um ano antes da produção estrear. J. K. Rowling assinará o roteiro do filme, dirigido por David Yates, responsável pelos quatro últimos longas do filão Harry Potter. Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler e Zoe Kravitz retornarão à trama em seus papeis originais.

In one year, return to the Wizarding World with Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. #MagicInProgress #FantasticBeasts pic.twitter.com/8aWj8xhGj5 — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) November 16, 2017