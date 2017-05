Joss Whedon, de ‘Vingadores’, assume direção de ‘Liga da Justiça’

Joss Whedon, de Os Vingadores, assumirá a direção do filme A Liga da Justiça, depois de Zack Snyder deixar o comando da produção. O diretor, que assina Batman vs. Superman (2016), perdeu a filha de 20 anos no último mês de março, vítima de um suicídio. O americano anunciou seu afastamento definitivo do longa nesta segunda-feira, em entrevista ao site da revista The Hollywood Reporter.

“Na minha cabeça, eu achava que seria catártico voltar ao trabalho e me enterrar nele, para ver se este era o caminho para superar esta tragédia”, disse Snyder. Enquanto se preparava para retomar as gravações na Inglaterra, o diretor percebeu que não conseguiria deixar os Estados Unidos. “Decidi me afastar do filme para ficar com a minha família, com meus filhos, quem realmente precisa de mim. Eles estão passando por um momento difícil. Eu estou passando por um momento difícil.” A jovem Autumn era fruto do primeiro casamento de Snyder. Junto a Deborah, sua segunda esposa e companheira de trabalho, ele cria mais sete filhos, entre biológicos e adotados.

O filme A Liga da Justiça reunirá os principais super-heróis da DC Comics, como Batman, Superman, The Flash, Acquaman e Mulher Maravilha. Prevista para estrear em novembro deste ano, a produção já rodou a maior parte de suas cenas, mas Snyder decidiu adicionar algumas outras de última hora. Ele, então, convidou Joss Whedon para ajudá-lo a escrever e dirigir as novas passagens, mas não conseguiu chegar ao fim do projeto, passando o controle inteiramente ao diretor de Os Vingadores — filme estilo Liga da Justiça, mas da produtora rival, a Marvel.