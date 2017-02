José Loreto tem crise de apendicite e é internado no Rio

José Loreto passou mal nesta segunda-feira e precisou ser internado. Segundo sua assessoria de imprensa, o ator foi diagnosticado com uma crise de apendicite ao ser levado ao hospital. “Prontamente assistido por uma equipe médica, Loreto passa bem”, diz a nota enviada por sua equipe.

Loreto faz parte do elenco do programa global Amor e Sexo, exibido nas noites de quinta-feira. Recentemente, o ator também esteve no ar na novela Haja Coração e interpretou o lutador José Aldo no filme Mais Forte que o Mundo: A História de José Aldo, lançado no ano passado e transformado em minissérie pela Globo no começo de 2017.