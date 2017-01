Jornalistas Joyce Ribeiro e Patricia Rocha deixam o SBT

As jornalistas Joyce Ribeiro e Patricia Rocha estão deixando o SBT. Em comunicado enviado à imprensa, a emissora confirma o desligamento das duas profissionais. “A assessoria de comunicação informa que Joyce Ribeiro e Patricia Rocha estão deixando a emissora”, diz a nota. “O SBT destaca e agradece a dedicação e profissionalismo durante o período que fizeram parte da equipe de jornalismo. O SBT, seus colegas e a diretoria desejam a elas os melhores votos de sucesso em seus novos caminhos e desafios profissionais.” Procurada, a assessoria de imprensa afirma que a decisão da saída das jornalistas se deu em comum acordo entre elas e o canal.

Joyce e Patricia apresentavam o jornalístico Primeiro Impacto ao lado de Karyn Bravo. Nos últimos meses, constantes mudanças na programação do canal acabaram modificando o jornal e o extinguindo da grade. Em outubro, o SBT substituiu as apresentadoras pelo jovem Dudu Camargo, de 18 anos. A mudança causou controvérsia e, pouco depois, as jornalistas voltaram ao Primeiro Impacto. Em 10 de janeiro, a emissora anunciou que o jornalístico, que era exibido de manhã, ganharia espaço na grade durante a tarde, mas voltou atrás em seguida, afirmando que a estreia estava cancelada.

Em seu perfil no Instagram, Patricia comentou a saída do canal. “Hoje se fecha um ciclo muito feliz da minha vida e eu só tenho a dizer obrigada. Obrigada ao SBT por tudo que vivi nesses sete anos fazendo parte dessa família, obrigada por todas as oportunidades, por ter apostado e acreditado em mim, por todos os amigos que fiz e que me ensinaram a ser uma profissional melhor. Obrigada também aos admiradores que ganhei, que sempre me trataram com tanto carinho. Toda minha gratidão. Foi um prazer!”, escreveu.