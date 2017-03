Joni Sledge, cantora de ‘We are Family’, morre aos 60 anos

A cantora americana Joni Sledge, integrante do grupo de música disco Sister Sledge, morreu em Phoenix, nos Estados Unidos, aos 60 anos, segundo informações do Facebook oficial da banda. Ela ficou famosa por entoar o hino disco “We are Family”, gravado em 1979.

Joni, que fundou o grupo com suas irmãs em 1971, foi achada morta em sua casa por um amigo na sexta-feira passada. A cantora não estava doente e deveria se apresentar com o grupo no próximo sábado em Los Angeles, segundo disse seu agente, Biff Warren, à emissora CNN.

“Nos entristece informar-lhes que nossa querida irmã, mãe, tia, sobrinha e prima Joni faleceu ontem. Por favor, rezem por nós enquanto choramos por esta perda”, anunciou a banda em comunicado divulgado no Facebook. “Agradecemos de antemão por permitir-nos a privacidade de chorar tranquilamente como uma família”, acrescenta a nota.

Joni Sledge nasceu na Filadélfia em 1957 e, junto com suas irmãs Debbie, Kim e Kathy, formou o Sister Sledge em 1971, embora esta última tenha deixado a banda em 1989. O grupo chegou ao topo das paradas com “We are family”, “He’s the Greatest Dancer” e “My Guy”. Além da apresentação prevista para o próximo sábado, o grupo pretendia realizar vários shows na Europa.

(Com agência EFE)