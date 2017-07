Jon Snow faz ‘nude’ em piada com Daenerys em ‘Game of Thrones’

Kit Harrigton, conhecido por interpretar Jon Snow na série Game of Thrones, mostrou toda a sua versatilidade no programa do apresentador Jimmy Kimmel. Em um vídeo bem humorado, Harrigton faz testes para diversos personagens da série da HBO, entre elas Daenerys Targaryen. Para viver a loira, ele abre o roupão e mostra seios de plástico, tentando competir com os muitos nudes mandados pela atriz Emilia Clarke nas cenas.

Além de Daenerys, Harrigton interpreta, no vídeo, a rainha Cersei Lannister (Lena Headey), a jovem Arya Stark (Maisie Williams), a ex-namorada de Jon Ygritte (Rose Leslie), o saudoso Hodor (Kristian Nairn), e até um White Walker. Para cada personagem, o ator usou uma caracterização diferente, que rende algumas risadas.

Por fim, depois de não ser aceito em nenhum dos testes, ele se veste de outro famoso personagem da literatura de ficção: Harry Potter. Como também não é aprovado no papel do bruxinho, o ator mostra os seios de plástico novamente.

A nova temporada de Game of Thrones estreia no próximo domingo em todo o mundo no canal da HBO.