‘Jon Snow’ está noivo de atriz de ‘Game of Thrones’, diz site

Os atores Kit Harington e Rose Leslie, ambos com 30 anos, estariam noivos, afirma o site britânico The Daily Mail. Intérpretes dos personagens Jon Snow e Ygritte na série Game of Thrones, o casal teria dito a amigos e familiares sobre a decisão no último fim de semana. Porém, ainda não decidiram uma data para o casamento, disse um amigo do casal ao jornal The Sun.

Os atores assumiram o romance no ano passado. Em janeiro, eles se mudaram para uma casa avaliada em 1,71 milhão de libras (cerca de 7,4 milhões de reais), em East Anglia, na Inglaterra.

Rumores em torno de um romance entre os dois começaram em 2012, quando a dupla foi fotografada por paparazzi fora dos sets de filmagens. A personagem de Rose, Ygritte, foi parte da série entre 2012 e 2014.