Jolie e Pitt fazem acordo de sigilo no divórcio

Em declaração divulgada na noite dessa segunda-feira, Angelina Jolie e Brad Pitt anunciaram que as decisões referentes ao divórcio e à guarda dos filhos serão tomadas por um juiz particular e que todos os detalhes do processo serão mantidos em sigilo. A prática é permitida na Califórnia e em outros estados norte-americanos. “Os pais estão comprometidos a agir como uma frente unida em prol da recuperação e da reunificação da família”, disse o ex-casal no comunicado.

No mês passado um juiz negou a Pitt uma audiência de emergência na qual ele já pedia pelo sigilo de todos os documentos do divórcio. O ator acusou a ex-mulher de comprometer a privacidade dos filhos e alegou que Jolie mostra pouco interesse pelo bem-estar das crianças. Ele afirmou ainda que os representantes da atriz tentam manchar sua imagem de pai perante os filhos.

No início de janeiro, Jolie concordou com o sigilo, mas entregou à justiça documentos com fortes críticas a Pitt, afirmando que o ator “tem medo de que o público descubra a verdade” a seu respeito.

Pais de Maddox, 15 anos, Pax, 13, Zahara, 11, Shiloh, 10, e dos gêmeos Knox e Vivienne, 8, os dois têm um acordo voluntário de custódia temporária que permite visitas supervisionadas do ator às crianças.