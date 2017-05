Johnny Depp embarca no ‘Dark Universe’ da Universal

O universo clássico de monstros da Universal Pictures terá uma série de novos filmes com estrelas como Johnny Depp, que acaba de ser anunciado em O Homem Invisível, sobre um cientista que descobre uma poção da invisibilidade que, como efeito colateral, leva à loucura. Este novo filão, chamado pelo estúdio de “Dark Universe“, estreia no Brasil dia 8 de junho, com a chegada de A Múmia, um personagem interpretado por Sofia Boutella em um longa-metragem que também contará com Tom Cruise no papel do soldado Nick Morton e com Russell Crowe na pele do doutor Jekyll.

“Nos orgulhamos enormemente da criatividade e da paixão que inspirou a nova versão desses monstros icônicos da Universal e prometemos aos espectadores que expandiremos essa série de forma estratégica”, disse Donna Langley, presidente da Universal Pictures, em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Depois de A Múmia, o próximo filme de monstros da Universal a chegar aos cinemas será A Noiva de Frankenstein, que entrará em cartaz em fevereiro de 2019, com direção de Bill Condon e com Javier Bardem no elenco. “A Noiva de Frankenstein segue sendo o monstro feminino mais icônico da história do cinema, e isso é produto do trabalho de James Whale nessa obra-prima, um dos melhores filmes da história”, considerou Condon.

Alex Kurtzman, diretor de A Múmia, será o encarregado de supervisionar todos os projetos junto com o roteirista David Koepp, o produtor Chris Morgan e o cineasta Christopher McQuarrie.

A franquia girará em torno da Prodigium, uma misteriosa organização liderada pelo doutor Henry Jekyll (Crowe), cujo objetivo é evitar que a população tenha conhecimento da existência desses monstros e que faz uma operação global para localizar, estudar e, se necessário, destruir essas criaturas.

(Com agência EFE)