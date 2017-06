John Mayer esnoba ranking de amantes de Katy Perry

John Mayer esnobou o ranking que Katy Perry fez da performance sexual de seus ex-namorados – e no qual ele ficou com o primeiro lugar. Em entrevista ao site da revista Rolling Stone, o cantor não gastou fôlego no assunto: “Não tenho nada que valha a pena ser falado sobre o tema”, disse.

Durante brincadeira com o apresentador James Corden, Katy foi desafiada a avaliar seus ex-namorados. Caso se recusasse, teria que comer um ovo de cem anos de idade. Mayer, que namorou a cantora entre 2012 e 2015, ficou na frente de Orlando Bloom e o DJ Diplo. O autor de Free Fallin’ ainda filosofou: “Já joguei este jogo. Hoje, pago um preço muito baixo pela fama. Eu posso viver das músicas que me movem. Estou no momento mais feliz da minha vida. Hoje, tenho 39 — e lembro de quando tinha 32. Não gostaria de ter essa idade de novo”.

Dado o veredito, Katy Perry acrescentou que todos foram “amantes incríveis”, e que ela iria para cama com qualquer um dos três de novo. Recentemente, Mayer revelou que a faixa Still Feel Like Your Man (Ainda me sinto como seu homem, em tradução livre) se referia ao seu relacionamento com a cantora pop.

John Mayer vem para o Brasil em outubro, com a turnê The Search For Everything. Para mais informações, clique aqui.