John Mayer anuncia 5 shows no Brasil para outubro

John Mayer anunciou cinco shows o Brasil em outubro, parte da turnê The Search for Everything. O cantor apresentará no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 18, em Belo Horizonte, na Esplanada do Mineirão, no dia 20, em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminsky, no dia 22, em Porto Alegre, no Anfiteatro Beira Rio, dia 24, e encerra sua passagem pelo país no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, em 27 de outubro.

Os ingressos começarão a ser vendidos em 5 de junho pelo site da Livepass. O valor varia de 680 a 120 reais, com possibilidade de meia entrada para estudantes e idosos. Haverá também pré-venda exclusiva para os clientes do Banco do Brasil de 2 a 4 de junho, com descontos de até 50% para os portadores do cartão Ourocard.

The Search for Everything, sétimo álbum em estúdio de John Mayer, foi lançado em partes, no formato de EPs (conjunto de músicas menor que um disco comum). O compilado final quebrou o jejum de quase quatro anos do músico americano, cujo último CD, Paradise Valley, foi lançado em 2013. Recentemente, o cantor revelou que I Still Feel like Your Man, single chave do álbum, foi inspirado em sua ex-namorada, Katy Perry.