John Legend e Ariana Grande na trilha de ‘A Bela e a Fera’

Ariana Grande e John Legend estão trabalhando juntos. Ao que tudo indica, a parceria fará parte da trilha sonora do filme em live-action de A Bela e a Fera. A cantora publicou em seu perfil do Instagram uma imagem em estúdio, e marcou o colega além do perfil oficial da produção da Disney — que compartilhou a selfie da moça.

Desde então, tanto o Instagram de Ariana, quanto de A Bela e a Fera, foram inundados por perguntas como: “Por que você marcou o John Legend na foto?”, ou “Você irá cantar em A Bela e a Fera?”. Outros foram mais longe na especulação: “Ai meu Deus! Ela irá cantar a música tema do filme, como fez Celine Dion na animação!”. A Walt Disney Pictures, no entanto, não se pronunciou oficialmente sobre a novidade.

#Repost @arianagrande ・・・ 🥀 A photo posted by Beauty and The Beast (@beautyandthebeast) on Jan 10, 2017 at 3:06pm PST

O live-action do clássico da Disney estreará em 17 de março, e tem Emma Watson, Luke Evas e Dan Stevens nos papeis principais. No último fim de semana, a produtora divulgou novo teaser do filme com a protagonista soltando a voz, na pele de Bela.