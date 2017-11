Chefe da Pixar tira licença e se desculpa por ‘abraços indesejados’

O diretor executivo de criação da Disney/Pixar John Lasseter anunciou nesta terça-feira em um comunicado enviado a funcionários da empresa que vai tirar uma licença de seis meses. No texto, obtido pelo site da revista The Hollywood Reporter, o americano, considerado um dos maiores nomes do universo da animação após ter criado a franquia Toy Story, não cita nenhum caso específico, mas afirma que cometeu “erros” e pede desculpas por ter dado “abraços indesejados” em funcionários.

“Recentemente participei de algumas conversas difíceis que foram muito dolorosas para mim”, escreveu Lasseter. “Nunca é fácil encarar seus erros, mas é o único jeito de aprender com eles. Como resultado, eu pensei muito sobre o líder que sou hoje comparando com o mentor, defensor de causas e campeão que eu quero ser. Trouxeram à minha atenção que eu fiz alguns de vocês se sentirem desrespeitados ou desconfortáveis. Essa nunca foi minha intenção.”

Ele continuou: “Quero pedir desculpas em especial àqueles que receberam um abraço indesejado ou qualquer outro gesto que eles sentiram ter ultrapassado um limite de qualquer maneira. Não importa quão benigna a minha intenção, todos têm o direito de estabelecer seus próprios limites e terem essas restrições respeitadas”.

Paralelamente, o site da Hollywood Reporter publicou uma reportagem em que fontes afirmam que Lasseter era conhecido por “apalpar, beijar e fazer comentários sobre o corpo” de funcionários. De acordo com a publicação, a atriz e roteirista Rashida Jones, que tocava o projeto de Toy Story 4, deixou a produção depois que o executivo deu em cima dela.