John Green anuncia livro para outubro: problemas mentais na mira

Depois de provocar lágrimas e mais lágrimas com A Culpa É das Estrelas, sobre um adolescente com câncer, John Green anunciou um novo livro para outubro deste ano. A obra, Turtles All the Way Down (Tartarugas Ladeira abaixo, em tradução livre), acompanhará a luta contra problemas mentais de Aza Holmes, uma garota de 16 anos, enquanto investiga o desaparecimento de um amigo bilionário.

“Estou trabalhando em Turtles All the Way Down há anos, estou muito empolgado em dividi-lo com os leitores em outubro”, disse Green em declaração publicada pelo site da revista Entertainment Weekly. “Esta é minha primeira empreitada em escrever diretamente sobre o tipo de distúrbio mental que afeta minha vida desde a infância, então a trama é ficcional, e ao mesmo tempo um tanto quanto pessoal.” O autor ainda divulgou a data de lançamento do livro em seu Twitter: “Turtles All the Way Down. 10 de outubro de 2017″



Green assina também os best-sellers Onde Está Você, Alaska? e Cidades de Papel, adaptado para o cinema na sequência de A Culpa É das Estrelas.