Jimmy Kimmel será novamente anfitrião do Oscar

O apresentador Jimmy Kimmel voltará a ser o anfitrião do Oscar em 2018, anunciou nesta terça-feira a Academia de cinema americana. O comediante de 49 anos vai trabalhar mais uma vez com os produtores Michael De Luca e Jennifer Todd para a 90ª edição do prêmio, que será transmitido em 4 de março.

Kimmel fez um bom trabalho na cerimônia deste ano, que terminou de forma caótica após o erro no anúncio do prêmio de melhor filme. La La Land foi anunciado como vencedor em vez de Moonlight. Kimmel mostrou jogo de cintura enquanto a confusão se instaurou no palco. “Se você acha que estragamos o final deste ano, espere até ver o que preparamos para o show dos 90 anos”, brincou Kimmel, que descreveu em um comunicado a experiência de fevereiro passado como “o ponto alto da minha carreira”.

A empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers, responsável pela contagem e salvaguarda dos votos e resultados do Oscar há 83 anos, assumiu a responsabilidade pelo erro. A Academia decidiu manter a PwC como a sua empresa de auditoria para o próximo ano.

Kimmel foi descrito pelo presidente da Academia, Cheryl Boone Isaacs, como “um dos melhores apresentadores de história do Oscar”. Confira no vídeo abaixo um resumo feito pelo apresentador após o final do Oscar deste ano:

(Com agência France-Presse)