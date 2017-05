Jim Parsons, o Sheldon de ‘Big Bang Theory’, se casa com namorado

O ator Jim Parsons, que dá vida ao nerd Sheldon Cooper na série The Big Bang Theory, se casou com o namorado, Todd Spiewak, no último sábado, em Nova York. O casal está junto há 14 anos. “Conhecê-lo foi a melhor coisa que aconteceu comigo”, disse Parsons em um post no Instagram. “Você é minha pessoa favorita no mundo”, escreveu em uma outra mensagem, quando festejava o aniversário de 40 anos do companheiro.

O ator já havia comentado em entrevistas que tinha o desejo de celebrar a união com o designer. “Ainda não temos uma data nem um anel”, disse em 2015 ao programa de TV americano The View, transmitido pelo canal ABC.

Parson pulou o constrangedor episódio de “sair do armário”. Em 2012, em uma entrevista ao The New York Times, ele simplesmente confirmou o que muitos imaginavam — já que sempre levava Spiewak aos eventos. “Eu simplesmente não comentava nada da minha vida pessoal. Um dia, o jornal perguntou como era ser um homem gay atuando no romance The Normal Heart (sobre ativistas gays na luta contra a Aids), e foi minha chance de falar sobre isso. Aquela pergunta foi um presente. Foi a chance de tornar público e oficial.”