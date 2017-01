‘Jesus me mandou ajudar o Casagrande’, diz Baby na Fátima

Baby do Brasil está “voando”, como disse nesta terça-feira no Encontro com Fátima Bernardes, da Globo. Apaixonada, a cantora não se cansa de falar do namorado, Walter Casagrande, e do que os aproximou – a religião. Baby, que é pastora, fez um testemunho de mais de três minutos, no programa ao vivo, em que contou ter procurado o ex-jogador a mando de Jesus.

“Para nós foi uma coisa estruturada. Eu passei a admirar o Casa pelas conversas que a gente estava tendo. Ele me encontrou para dizer, lá dentro do show dos Novos Baianos, que há 18 anos, quando ele estava cheirando cocaína num momento terrível, que de longe eu vi e Jesus me mandou falar pra ele, olha, pra tirar você dessa aflição, você vai ter de catar Jesus”, disse, quando questionada pela atriz Guta Stresser sobre o seu relacionamento.

Sem ser interrompida, a cantora continuou. “Aí, ele falou, ‘Mas, do jeito que eu tô agora, não dá pra Jesus’. E eu disse, ‘Mas só Jesus’. Passaram 18 anos e ele correu para me dizer como Jesus entrou (na vida dele) no dia em que todos os demônios… foi quando ele chamou. Porque ele conta que falava com o inimigo desde criança e aí, perguntou para ele, ‘E aí, você vai deixar os demônios me pegarem? Então, eu vou chamar o outro, vou chamar Jesus’”, disse, substituindo o termo diabo por “inimigo”.

Em algum momento, Fátima tentou fazer uma pergunta, mas Baby seguiu firme com a história de Casagrande. “O inimigo então falou, ‘Não adianta você chamar seu Deus porque você não acredita nele’. E ele então, falou, ‘Ah, é? Jesus, me tira desse momento’. E a boca dele começou a falar ‘Sangue de Jesus corre nas minhas veias’. Ele nem sabe direito o que rolou, mas os demônios foram indo para trás. Quando eles sumiram, ele pegou a maleta dele, olha que coisa Matrix, foi lá para clínica e disse, ‘Quero ficar aqui’. Aí, ele me procurou para contar que foi Jesus. E me falou, ‘Me conta como é isso’. E eu disse, ‘Se você abrir o campo, o mundo espiritual, lá da quarta dimensão, vai entrar mesmo e vai fazer um estrago daqueles’. Porque uma dimensão acima transforma uma dimensão abaixo, isso é física. E mentalidade, fé, sonhos e palavras são quarta dimensão, só nosso corpo está aqui.”

A conversa desembocou no namoro de Baby depois de passar pelo Big Brother Brasil, com comentários de Fátima sobre a pegação entre os participantes, que Baby classificou de “galinhagem”. “Paixão é outro barato, é o que eu estou vivendo.”