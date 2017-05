“Jesus estaria na internet”, afirma Reginaldo Manzotti

Fora do eixo Rio-São Paulo, o padre paranaense Reginaldo Manzotti, 47 anos, concorre ombro a ombro com colegas mais famosos na função de arregimentar multidões. E quando arregimenta, não mede palavras: falando recentemente à plateia de 300 000 pessoas em Recife, se disse incomodado em “ver tanta p… nos celulares de homens casados”.

Manzotti é autor do livro hoje mais vendido no Brasil, Batalha Espiritual – Entre Anjos e Demônios, há dez semanas na lista dos mais vendidos de VEJA. Na condição de cantor e compositor, reuniu quase dois milhões de pessoas na gravação de um DVD, público só superado pelos papas em visita ao Brasil. No Facebook, tem 6,4 milhões de seguidores. Nesta edição de VEJA desta semana, Manzotti aponta erros da igreja católica na batalha por fieis e revela um lado roqueiro: “Quero ver o Guns N’ Roses no Rock in Rio”.

