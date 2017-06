Jesuíta Barbosa encarna Malasartes em trailer de novo filme

Malasartes, personagem folclórico eternizado no Brasil por Mazzaropi, ganhará uma nova versão para os cinemas com Jesuíta Barbosa (Justiça) na pele do malandro. Isis Valverde interpreta o par romântico do protagonista na produção, que conta com outros nomes de peso, como Vera Holtz, Leandro Hassum e Julio Andrade.

Malasartes e o Duelo com a Morte mostra as trapaças do personagem e seu encontro com a Morte (Andrade), que quer o jovem como seu sucessor no ramo de ceifamento de vidas. No entanto, Malasartes terá de enfrentar a concorrência — e as ameaças — da bruxa Parca Cortadeira (Holtz), que clama ser a antiga detentora do cargo, e Esculápio (Hassum), o estagiário da Morte. E pior: o protagonista ainda precisará lidar com Próspero (Milhem Cortaz), irmão de Áurea (Valverde), que fará de tudo para impedir o relacionamento dela com o trapaceiro.

A produção terá 40% de suas cenas geradas por computador, configurando a produção com maior investimento em efeitos especiais do cinema brasileiro. Malasartes e o Duelo com a Morte estreia em 10 de agosto. Confira o trailer abaixo: