Jeffrey Tambor deixa ‘Transparent’ após acusações de assédio

Jeffrey Tambor, protagonista da série Transparent, afirmou que não vê possibilidades de voltar às gravações da série, um dos principais sucessos da Amazon. O ator, que interpreta uma mulher transgênero, foi acusado de assédio sexual por duas colegas de equipe.

Em comunicado divulgado ao site Deadline, Tambor volta a dizer que é inocente e culpa o clima político do set como um dos fatores para sua saída. “Interpretar Maura Pfefferman em Transparent foi um dos grandes privilégios e uma das melhores experiências criativas da minha vida”, diz. “O que se tornou claro nas últimas semanas, contudo, é que este não é mais o trabalho que eu topei fazer há quatro anos. Eu já deixei claro estar arrependido caso alguma das minhas ações tenha sido interpretada erroneamente como uma agressão. Mas a ideia de que eu assediaria alguém é totalmente mentira. Dado o clima político que tomou o set, não vejo como posso voltar a Transparent.”

Até o momento, a Amazon não se pronunciou sobre a possível saída do ator. Após as acusações, o canal afirmou que faria uma investigação sobre o caso. Rumores sugerem que um novo protagonista pode ser contratado para continuar com a atração.

Tambor ganhou duas estatuetas no Emmy por seu papel na série. Após ser acusado pela primeira mulher, o ator respondeu: “Eu sei que não sou uma pessoa fácil de se trabalhar junto. Posso ser temperamental e volátil, também expresso minhas opiniões da maneira áspera. Mas nunca fui um predador sexual.”