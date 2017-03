Jeff Koons é condenado por plágio de escultura

O artista Jeff Koons plagiou a obra do fotógrafo francês Jean-François Bauret para sua escultura batizada de Naked (Nus, em tradução livre), em que duas crianças aparecem abraçadas e sem roupas. A estátua de porcelana de cerca de um metro de altura foi apresentada em 1988 pelo americano. Enquanto a foto de Bauret, nomeada como Enfants, que se tornou um cartão postal, data de 1975.

Koons e o Centro Pompidou, complexo de arte em Paris, foram condenados a pagar 40.000 euros (cerca de 135.000 reais) à família do fotógrafo. Contudo, segundo o jornal britânico The Guardian, a quantia mal cobre os gastos dos herdeiros com advogados. O museu foi envolvido no processo por ter divulgado a imagem da escultura no catálogo da exposição em homenagem ao artista, que ficou em cartaz entre novembro de 2014 e abril de 2015.

A corte que tomou a decisão afirma que as poucas variações entre as imagens não impedem o reconhecimento de que se tratam de modelos idênticos na mesma pose.