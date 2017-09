Jay-Z e Jennifer Lopez farão show em favor de vítimas de furacões

O rapper Jay-Z e a cantora e atriz Jennifer Lopez serão os principais nomes de um show em Nova York para arrecadar fundos para os desabrigados pelos furacões que devastaram os Estados Unidos, Porto Rico e outras ilhas do Caribe. O show acontecerá em 17 de outubro, no Barclays Center do Brooklyn.

Jennifer, nascida em Nova York e filha de porto-riquenhos, doou recentemente 1 milhão de dólares para as vítimas do furacão Maria, que provocou danos gigantescos à infraestrutura da ilha.

Outros artistas também confirmaram presença: DJ Khaled, Cardi B, Joey Bada$$, Belly, Iggy Azalea, Vic Mensa e Daddy Yankee, que ao lado de Luis Fonsi canta o sucesso Despacito. A mulher de Jay-Z, Beyoncé, que recentemente deu à luz gêmeos e não deve participar no evento, prometeu recentemente uma ajuda a longo prazo a sua cidade natal, Houston, que se recupera da passagem do furacão Harvey.

(Com AFP)