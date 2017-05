Jato particular de Elvis Presley vai a leilão

O último jato particular de Elvis Presley será leiloado no dia 27 de maio, depois de ficar 30 anos em um cemitério de aviões em Roswell, em Novo México. O modelo de 1962 é um Lockheed JetStarOne e era do cantor e de seu pai, Vernon Presley.

O avião será leiloado pela empresa GWS Auction LLC. O lance inicial é de 10.000 dólares e a compra inclui todos os documentos. Nos últimos 35 anos, o jato pertencia a um colecionador que não teve seu nome revelado.

Na época, a aeronave foi feita de forma customizada para Elvis e ela permanece como ele deixou.

(Com Estadão Conteúdo)