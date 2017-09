Jatinho e joias, os mimos de Marina Ruy Barbosa para as madrinhas

Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão continuam a ostentar e colecionar festas para celebrar o casamento. Após a união no civil, em 16 de setembro e uma benção budista na Tailândia, em junho, o casal fará uma cerimônia religiosa no dia 7 de outubro, em Campinas. Para completar o calendário de festas, este fim de semana, a família recebe amigos e padrinhos para uma recepção na Fazenda Conforto, Nova Crixás, interior do Goiás

No Instagram, Marina mostrou os mimos que serão dados às madrinhas: um kit com bolsa personalizada, bracelete de flor, lembrancinha da perfumaria inglesa Jo Malone e brincos da coleção Life, da Vivara — série, aliás, assinada pela atriz em parceria com a grife. A joia tem preço estimado em torno de 350 reais.

Segundo o jornal Extra, o casal vai oferecer um avião fretado para levar os padrinhos que estão no Rio para Goiânia, onde um jatinho da família levará os visitantes à fazenda.