Jason Momoa e ‘mini-seguranças’ divertem a internet

“Toda vez que você se sentir inútil, lembre-se dos seguranças de Jason Momoa”, diz um dos comentários na internet que se divertiu com a foto do ator de Game of Thrones e seus, por assim dizer, mini-seguranças, que viralizou nesta semana.

Conhecido por encarnar o líder Khal Drogo, e agora dono do papel de Aquaman na Liga da Justiça, o ator havaiano ostenta 1,93m e pouco mais de 90 quilos — medidas invejáveis por qualquer guarda-costas. Ele foi acompanhado pela dupla de seguranças ao programa Jimmy Kimmel Live, onde falou sobre o papel de super-herói e também sua nova série, Frontier, exibida pela Netflix. Para provar que ele não tem só tamanho, Momoa atirou machadinhos na parede durante uma brincadeira do programa.

eu queria um emprego tranquilo igual o dos seguranças do jason momoa pic.twitter.com/LwYrn7kP39 — vital (@fernandovital) February 2, 2017

jason momoa é o segurança dos proprios seguranças pic.twitter.com/t5oN2gFooO — jade (@holmewatson) January 29, 2017